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İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında atık su borusu patladı, yol göle döndü

Kadıköy’de iddiaya göre İSKİ ekipleri altyapı çalışması yaptıkları sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle cadde adeta göle döndü. Yolun sular içerisinde kalması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSKİ ekiplerince altyapı çalışması yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması ile cadde sular içerisinde kalarak göle döndü. Su birikintisinin otobüs duraklarına kadar genişlediği görüldü. Cadde üzerinde ilerleyen bazı araç sürücüleri su birikintisi nedeniyle başka yolları tercih etmek zorunda kaldı. Göle dönen yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Kazı yapıyorken yanlışlıkla ana hattı delmişler. O yüzden burayı su bastı” dedi.
Başka bir vatandaş ise, “Herhalde boru hattı varmış, büyük ihtimalle onu deldiler. Ondan dolayı patladı” diye konuştu.

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