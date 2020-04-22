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5 bin 450 dolar bozduran müşteriye, 5 bin 450 Euro ödedi!

Kayseri'de bir döviz bürosunda çalışan görevli, dolar bozduran müşteriye euro parası verdi.

Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir döviz bürosuna giren vatandaş gelerek 5 bin 450 doları bozdurmak istedi. Doları alan görevli, müşteriye 5 bin 450 euro parası ödedi. Parayı alan müşteri döviz bürosundan ayrılırken görevli ise yanlışlıkla dolar yerine euro parası verdiğini fark etti.

Döviz bürosu görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin aradaki kur farkını iade etmesini bekliyor.

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