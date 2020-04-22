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Metruk binada alkol alarak sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak metruk bir binada toplanıp alkol alan 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi'nde metruk bir binada toplanan bazı kişilerin alkol kullandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese giden ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza kesti.

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