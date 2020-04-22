Metruk binada alkol alarak sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi'nde metruk bir binada toplanan bazı kişilerin alkol kullandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese giden ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza kesti.