DÜNYA

ABD'de kontrolden çıkan otomobil eve girdi

ABD'nin Los Angeles kentinde , kontrolden çıkan bir otomobil bölgede bulunan bir evin oturma odasına girdi. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde filmlere sahne olacak bir kaza meydana geldi. Kentin Rowland Heights bölgesinde meydana gelen kazada süratli bir şekilde yolda seyir eden araç aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin oturma odasına girdi. Sabaha karşı 5 sularında gerçekleşen kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Kontrolden çıkan otomobilde bulunan iki kişi , kazanın hemen ardından , araçtan çıkıp yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ise evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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