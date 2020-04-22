HABERLER
SON DAKİKA
GÜNCEL
Eğitim
Otomobil
Emlak
Yerel
Milli Piyango
Hava Durumu
Yol Durumu
POLİTİKA
Ak Parti
Chp
Mhp
Hdp
İyi Parti
SP
BBP
SPOR
Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasaray
Trabzonspor
Kırmızı Çizgi Fitbol
SEÇİM
Yerel Seçimler 2019
2018 Genel Seçimleri
Anket
ÇALIŞMA HAYATI
Memur
Emekli
MAGAZİN
Kültür ve Sanat
EKONOMİ
DÜNYA
SAĞLIK
MEDYA
BİLİM - TEKNOLOJİ
RAMAZAN
İmsakiye
İNTERNETHABER TV
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
YAZARLAR
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNCEL
Eklenme Tarihi:
22.04.2020 19:13
60 saniyede bugün (22 Nisan 2020)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
0
22 Nisan 2020 Çarşamba; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Sitene Ekle
<iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.internethaber.com/video-embed/2097587" allowfullscreen></iframe>
Etiketler
türkiye
dünya
gündem
0
SON DAKİKA HABERLERİ
15 bin Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirilecek
İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor
İngiltere koronavirüste zirve noktasına ulaştı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak! Alınan yeni tedbirler neler?
Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin iki çarpıcı senaryo
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinden muhteşem 23 Nisan videosu
ABD'de korona virüs nedeniyle can kaybı 45 bini geçti
Gerçek tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır işte püf noktası!
Yine aynı görüntü! Cezaları hiçe sayan patenli genç arabaya tutunup adres sordu
Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü
Müge Anlı hamile yalanını ortaya atan Burhan Akdağ böyle geri adım attı
Dünya Gıda Programı'ndan kritik uyarı Açlık salgını kapıda
Zerdeçallı kahve içmek için bir neden daha "yağ yakıyor"
Evde Kal Türkiye
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar
İnternethaber Tv
GÜNCEL
POLİTİKA
SPOR
SEÇİM
ÇALIŞMA HAYATI
MAGAZİN
EKONOMİ
DÜNYA
SAĞLIK
MEDYA
BİLİM - TEKNOLOJİ
RAMAZAN
İNTERNETHABER TV
Çerez Politikası
İletişim
Kurumsal
Reklam
Kullanım Şartları
Gizlilik İlkeleri