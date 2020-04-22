YEREL

Arnavutköy'de dehşet anları! Tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kurye Mehmet K.'yı metrelerce sürükleyen otomobil şoförü Mertcan F., (26) yakalanarak “Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem yapıldı. Şüpheli Mertcan F. adli makamlarca serbest bırakılırken olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay 20 Nisan tarihinde saat 21.46 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Mehmet K.'ya trafikte Mertcan F. adlı bir sürücü otomobili ile çarptı. Çarpmanın ardından Mehmet K. motosikletiyle sürüklendi.

Olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Serbest bırakıldı

Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında Mertcan F. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mertcan F. ile ilgili hakkında “Kasten yaralama" suçundan işlem yapılırken şüpheli. Adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Koca'dar New York Times'ın İstanbul haberine tepki
Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı açıklandı (22 Nisan 2020)
İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
15 bin Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirilecek
İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan 100. yıla anlamlı kutlama
60 saniyede bugün (22 Nisan 2020)
Gerçek tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır işte püf noktası!
İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinden muhteşem 23 Nisan videosu
ABD'de korona virüs nedeniyle can kaybı 45 bini geçti
Müge Anlı hamile yalanını ortaya atan Burhan Akdağ böyle geri adım attı
Yine aynı görüntü! Cezaları hiçe sayan patenli genç arabaya tutunup adres sordu
Zerdeçallı kahve içmek için bir neden daha "yağ yakıyor"