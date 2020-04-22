AK PARTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan 100. yıla anlamlı kutlama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından anlamlı bir kutlama videosu yayınladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) 100. kuruluş yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutluyoruz. Ancak bu yıl dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kutlamalar buruk gerçekleştiriliyor.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında millet olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’un 39 ilçesinden çocukların söylediği İstiklal Marşı ile Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Miniklerin büyük bir coşku ile seslendirdiği İstiklal Marşı’nın son mısraları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendiriliyor.

Başkan Şenocak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan coşkusu evlere sığmayacak biliyoruz. Biz, yüreği vatan ve bayrak sevgisiyle dolu çocuklarımızla İstiklal Marşımızı gururla söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
15 bin Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirilecek
İsveç'te futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor
İngiltere koronavirüste zirve noktasına ulaştı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak! Alınan yeni tedbirler neler?
Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin iki çarpıcı senaryo
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (22 Nisan 2020)
İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinden muhteşem 23 Nisan videosu
Gerçek tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır işte püf noktası!
ABD'de korona virüs nedeniyle can kaybı 45 bini geçti
Yine aynı görüntü! Cezaları hiçe sayan patenli genç arabaya tutunup adres sordu
Müge Anlı hamile yalanını ortaya atan Burhan Akdağ böyle geri adım attı
Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü
Zerdeçallı kahve içmek için bir neden daha "yağ yakıyor"