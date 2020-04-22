AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan 100. yıla anlamlı kutlama

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) 100. kuruluş yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutluyoruz. Ancak bu yıl dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kutlamalar buruk gerçekleştiriliyor.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında millet olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’un 39 ilçesinden çocukların söylediği İstiklal Marşı ile Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Miniklerin büyük bir coşku ile seslendirdiği İstiklal Marşı’nın son mısraları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendiriliyor.

Başkan Şenocak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan coşkusu evlere sığmayacak biliyoruz. Biz, yüreği vatan ve bayrak sevgisiyle dolu çocuklarımızla İstiklal Marşımızı gururla söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."