İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında azimle çalışan emniyet, jandarma ve Vefa Destek ekiplerine teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında azimle çalışan emniyet, jandarma ve Vefa Destek ekiplerine teşekkür etti.
Bakan Soylu, paylaşımını, "Bir milletin evlâtları olmalı.. Cesur, merhametli, ahlâklı, fedakâr evlâtlar.. Güzel evlâtlar.. Allah sizlerden razı olsun" notuyla yaptı.
Bir milletin evlâtları olmalı..— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 22, 2020
Cesur, merhametli, ahlâklı, fedakâr evlâtlar..
Güzel evlâtlar..
Allah sizlerden razı olsun.#VSDG pic.twitter.com/5a1ChzFnuU