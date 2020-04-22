POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında azimle çalışan emniyet, jandarma ve Vefa Destek ekiplerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında azimle çalışan emniyet, jandarma ve Vefa Destek ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Soylu, paylaşımını, "Bir milletin evlâtları olmalı.. Cesur, merhametli, ahlâklı, fedakâr evlâtlar.. Güzel evlâtlar.. Allah sizlerden razı olsun" notuyla yaptı.

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