YEREL

İstanbul'da yasağın ilk sabahında duraklar ve yollar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'da ezber bozan araştırma sigara içenler koronavirüsten daha az etkilendi
Dolar Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördü!
Erdoğan'dan A Millî Takımı'na: İnşallah bu kadro tarihe geçecektir
Emre Kılınç'tan Galatasaray'a yeşil ışık
ABD'de koronavirüs tedavisi için kök hücre denemesi
Kayseri'de 7 katlı bina karantinaya alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şırnak'ta Habur çayı aşırı yağışan dolayı taştı
Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi
Aydın İmsakiye 2020 Aydın Diyanet İmsakiye sahur saati imsak iftar vakti
Arnavutköy'de dehşet anları! Tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını Instagram'a koydu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür paylaşımı
Kahramanmaraş imsak sahur vakti! Maraş Diyanet imsakiye iftar saatleri