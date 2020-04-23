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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi

RAMAZAN ayının yaklaşması ve koranavirüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, “Evde kal Türkiyem, Namaz dinin diğeridir" mahyaları yazıldı.

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle “Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır"  mahyaları yazıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi. 

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