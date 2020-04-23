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Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Engin Altan Düzyatan mı geliyor...

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman'da Engin Altan Düzyatan müjdesi verildi. Dün akşam yayımlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde seyircileri oldukça heyecanlandıran bir an yaşandı.

TRT ekranlarında yayımlanan, Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV ekranlarında dizinin devamı niteliğinde Kuruluş Osman yayımlandı. Fakat Diriliş Ertuğrul dizisi kadar reyting alamayan Kuruluş Osman'da gözler hep Engin Altan Düzyatan'ı aradı.

Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisi başlamadan önce beraber rol almak istemedikleri nedeniyle Düzyatan'ın dizide yer almayacağı konuşuldu. Kuruluş Osman dizisi başlayınca ise izleyenler her hafta isyanlarını dile getirdi. 

Diriliş Ertuğrul'daki başarılı performansıyla gönülleri fetheden Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'da da oynasın diye birçok seyirci baskı yaptı. Zaman zaman Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a geleceği haberleri de heyecanlandırdı fakat son müjde Kuruluş Osman dizisinden geldi. 

Kuruluş Osman'ın dün akşam yayımlanan yeni bölümü yine geceye damga vurdu. Özellikle dizinin son sahnesinde seyirciyi oldukça heyecanlandıran ipuçları verildi.

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Bey karakterine ''Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak'' sözleri ortalığı salladı. 

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