POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan özel paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBBM'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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