Haluk Levent İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri verdi

Yaptığı iyiliklerle herkesi takdirini toplayan şarkıcı Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılında arabalı vapur üzerinden İzmir Körfezi'nde konser verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen konserde İzmirliler, evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ünlü sanatçıya eşlik etti.

Halk ışıkları açıp kapatarak eşlik etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan konserde Levent, İzmir Körfezi'nde bir feribottan tüm İzmir'e şarkı söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konseri kıyı hattındaki İzmirlilerde balkonlarından izledi. Levent'in şarkılarına eşlik eden İzmirliler ışıklarını açıp kapatarak konsere katıldı.

"Ömrümün en enteresan konseriydi"

Konser sırasında bir hayranının balkondan çektiği görüntüyü Twitter'dan paylaşan Haluk Levent, "Ömrümün en enteresan konseriydi bu akşam. Tüm İzmir sesimizi duymuş" dedi.