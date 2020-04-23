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THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay-yıldız izini bıraktı.

Bugüne özel uçuşu yapacak olan TK-1920 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJF kuyruk tescilli uçak saat 09.40'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Uçak Ankara hava sahası üzerinde tur atmaya başladı. TBMM'nin kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gökyüzünde ay yıldız izi bıraktı. İki saatlik bir uçuş gerçekleştiren THY uçağı havada ay yıldız Flightradar24 üzerinden izlendi.

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