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Acun Ilıcalı kızları Melisa ve Yasemin'i paylaştı binlerce kişi izledi

Survivor yarışmasının çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, kızları Melisa Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'nın videosunu paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımını binlerce kişi izledi, yazıdğı not ise duygulandırdı.

Survivor çekimleri sebebiyle Dominik'te bulunan ve koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı'nın yanında Şeyma Subaşı'dan olan çocuğu Melisa Ilıcalı da var. Ilıcalı'nın diğer kızları ise Türkiye'de anneleri Zeynep Yılmaz'ın yanında kaldı. Kardeşleri koronavirüs salgını uzak bıraktı. 

Acun Ilıcalı da kardeşlerin birbirinlerinden ayrı kalmalarına değinerek sosyal medya hesabı Instagram'da bir video paylaştı. Karantina günlerinde çok fazla kullanılmaya başlayan TikTok'la video çeken Melisa Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'nın videolarını birleştirerek takipçilerine sundu. 

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