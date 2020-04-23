MEDYA

Minik öğrencilerden 23 Nisan şarkısı

Tuzla’da bir ilkokulda okuyan minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için enstrümanlarını evlerinde çaldılar. Öğrencilerin çaldığı 23 Nisan şarkısı, aynı videoda bir araya gelince renkli anlara sahne oldu.

Tuzla’da bir ilkokulun minik öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için evlerinde enstrümanlarını çaldılar. Öğrencilerden kimi gitar ile kimisi de piyano ile 23 Nisan şarkısı çaldı. Öğrencilerin 23 Nisan şarkısı seslendirdiği görüntüler bir videoda birleşince de ortaya renkli görüntüler çıktı. Şarkının sonunda öğrenciler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlama mesajı gönderdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Avcılar'da sokağa çıkma yasağını delen adamdan ilginç bahane
DC United'ın gözü Mesut Özil'de
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü
Bakan Berat Albayrak'tan '23 Nisan' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Pompeo'dan Çin'e 'vahşi hayvan pazarlarını kapatın' çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri
Erzurum imsak vakti Erzurum İmsakiye Diyanet sahur iftar saatleri
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan özel paylaşımı
Mardin imsakiye 2020 sahur vakti Mardin imsak ve iftar saatleri
Haluk Levent İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri verdi
Kilis İmsakiye sahur vakti! Kilis İmsakiyesi 2020 imsak iftar saati