POLİTİKA

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Covid-19 salgınıyla mücadelede işbirliği imkanları ele alındı. Ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Her iki ülkenin bakanı da Türkiye’den tedarik edilen tıbbi malzemeler için Bakan Koca’ya teşekkür etti.

Bakan Koca, İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise video konferans yöntemiyle görüştü. İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, bu zor süreçte İngiltere’nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti. “İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu” diyen Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın işbirliğini sürdürmek istediklerini ifade etti. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.
Tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın işbirliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, Türkiye’deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren tüm vatandaşları vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye bugüne kadar aralarında Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerin bulunduğu toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Avcılar'da sokağa çıkma yasağını delen adamdan ilginç bahane
DC United'ın gözü Mesut Özil'de
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü
Bakan Berat Albayrak'tan '23 Nisan' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Pompeo'dan Çin'e 'vahşi hayvan pazarlarını kapatın' çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erzurum imsak vakti Erzurum İmsakiye Diyanet sahur iftar saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan özel paylaşımı
Haluk Levent İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri verdi
Mardin imsakiye 2020 sahur vakti Mardin imsak ve iftar saatleri
Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Engin Altan Düzyatan mı geliyor...
Kilis İmsakiye sahur vakti! Kilis İmsakiyesi 2020 imsak iftar saati