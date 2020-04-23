100'üncü Yıl Marşı besteleyip çocuklara armağan ettiler

Marş için hazırlanan videonun orkestrasyonu Orçun Orçunsel tarafından yapılırken, Cihat Aşkın, Burak Bilgili, Mehru Ensari ve koro şefi Atilla Çağdaş Değer'in öncülüğünde çalıştırılan Yüzyılın Çocukları Korosu ve Mesut Çaşka tarafından çalıştırılan CAKA Filarmoni Orkestrası, marşı seslendirdi. Koronavirüs salgınından dolayı evlerde çekilen marş görüntülerinin kaydı, sesi, miksi ve mastering işlemleri Rıfat Beltekin tarafından yapıldı. Videoda marşı söyleyen orkestrada ise Arda Gürbüz, Azra Berrak Güzel, Beste Coşkun, Beyza Tur, Çağatay Yurt, Derya Defne Kaymak, Duru Eneyli, Elif Zülal Akınlar, Elif Sönmezyurt, Ezgi Nadime Kuyucu, Kıvanç Türkoğlu, Nazlıcan Bekir, Nefes Karahanoğulları, Ozan Ali Bilgili, Şeyda Güler, Tunya Aysel Şahin, Bengi Işık, Defne Anita Tura, Elif Eroğlu, Eylül Mollaoğlu, Eylül Takunyacı, İdil Olgar, Korcan Kurt, Nehir Kıran, Umutcan Topçu, Yağmur Tuna ve Zeynep Yiğitoğlu isimli çocuklar yer aldı.