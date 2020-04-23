GÜNCEL

Türkiye balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan’ı kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Saat 21.00’da gerçekleştirilen kutlama anları ise drone ile havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan’ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00’da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00’da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gerson Rodrigues için Fenerbahçe açıklaması!
Adalar'a giriş çıkışlar koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi
Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (23 Nisan 2020)
Arap coğrafyasına BM'den koronavirüs uyarısı
İtalya'da koronavirüsün son bilançosu belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 Nisan günü demokrasinin ve millet egemenliğinin en önemli sembolüdür
60 saniyede bugün (23 Nisan 2020)
İzmir Diyanet İmsakiyesi 2020 sahur vakti! İzmir iftar saatleri imsak
Kahramanmaraş'ta kediye eziyete 947 lira ceza
İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı daveti
Kocaeli İmsakiye sahur vakti! Kocaeli iftar saati imsak vakitleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren 23 Nisan paylaşımı
Yozgat imsakiye sahur vakti! Yozgat ramazan takvimi iftar imsak saatleri