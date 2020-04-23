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İstanbul'da vahşet! Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

İstanbul'da bir iş yerinde yaşanan vahşet kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı. İş yeri sahibinin Dora isimli yavru köpeğini kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek öldüren kişi hayvanseverleri isyan ettirdi. Vahşet karşısında harekete geçen ekipler, Dora'yı öldüren şüpheliyi arıyor.

İstanbul'da şirket çalışanı Ozan Öztürk, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeği kovalayıp yakaladıktan sonra hızla havaya kaldırıp yere çarptı.

'Dora' adındaki yavru köpek kurtarılamadı. NTV'nin haberine göre şüpheli saldırının ardından kaçtı.

Yavru köpeğin sahipleri saldırganın yakalanabilmesi için sosyal medyada 'Dora için adalet' etiketiyle mesajlar yayınladı.

Polis, şüpheliyi arıyor.

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