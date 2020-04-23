Kemal Kılıçdaroğlu TBMM 23 Nisan özel oturumunda konuştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel oturum düzenlendi

Oturuma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yaptı.

Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız." ifadelerini.

Parlamenter sisteme dönüş çağrısı

Başkanlık sisteminin yürürlüğe girdiği günden bugüne itirazlarını yenileyen CHP Lideri, parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"TBMM tüm dünyanın mazlumlarına sahip çıkan Meclis’tir. Ama bugün sorunlarımız vardır. Sorunlarımızın kaynağı TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve onların oluşturduğu darbe hukukudur. Sorunlarımızı sağduyulu çözmemiz gerekiyor. Hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak olmalı.

Tüm toplumsal ve siyasal birimlerin katılımıyla, kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı yeni bir anayasa yapalım. Yeni anayasanın omurgasını yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır."