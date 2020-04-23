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Türkiye'yi ağlatan kavuşma! Sağlıkçı anne baba 1 ay sonra çocuklarına sarılabildi

Onbinlerce sağlıkçı bir aydan fazla süredir koronavirüsle savaşırken evlerinden ve çocuklarından ayrı kaldı. Virüsü evlerine de taşımamak için otellerde ve yurtlarda kalan kaldılar. Kadirli'de görevli bir sağlıkçı çift ise çocuklarına 23 Nisan sürprizi yaptı. Önce alkış koptu ardından gözyaşları sel oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Dr. Vecih Keklik ve aynı hastanede hemşire olarak olarak görev yapan anne Ayşe Keklik, korona virüs salgınından dolayı tedbir amaçlı çocukları 3 yaşındaki Elif ve 5 yaşındaki Ali’yi 1 ay önce Kadirli ilçesindeki dedeleri Zekeriya Torun’un yanına bıraktılar.

1 aydır birbirlerini görmüyorlardı

1 aydır çocuklarına hasret olan sağlık çalışanı anne ve baba, 23 Nisan’da çocuklarına sürpriz yapmak için Kadirli ilçesine geldiler. Oturdukları apartmanın girişinde anne ve babasını karşılarında gören küçük çocuklar, gözyaşları içerisinde koşarak anne ve babalarına sarıldılar.

Komşular alkışladı onlar gözyaşı döktü

İki miniğin, uzun süre annelerinin kucağında saçlarını okşaması ise duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Apartman sakinleri ise balkondan bu kavuşma anına alkışlayarak destek oldular.

Çok özledim her gün ağladım

Çocuklarına en güzel 23 Nisan hediyesi olarak böyle bir sürpriz yaptıklarını belirten anne Ayşe Keklik, “23 Nisan hediyesi olarak anne ve babalarını verelim onlara dedik. Çok özledim. Her gün ağladım. Ama sağ olsunlar izin verdiler. Çocuklarımızı gördük” dedi.

Zaman zaman anne ve babaları için ağladılar

Doktor olan baba Vecih Keklik ise “Mutluyuz yavrularımıza kavuştuk. Burnumuzda tütüyorlardı zaten. Çok özlemiştik” dedi. Dede Zekeriya Torun da, "Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Zaman zaman anne ve babaları için ağladılar ama kavuşmaları da ayrı bir mutluluk oldu" şeklinde konuştu.

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