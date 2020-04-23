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Sağlık çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu

ANKARA Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesi ve acil servisinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı. Sağlık çalışanları, İstiklal Marşı'nın ardından asker selamı verdi.

ANKARA Şehir Hastanesi koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları ile acil servis personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye’de balkonlardan okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı.

Açtıkları bayrakla İstiklal Marşı’nı seslendiren çalışanlar, marşın ardından asker selamı verdi.

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