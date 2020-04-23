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Kahramanmaraş'ta kediye eziyete 947 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya 947 TL idari para cezası kesildi.

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde B.A., yakaladığı kedinin kuyruğunu çekerken o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatı üzerine Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada kimliği tespit edilen B.A.'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından 947 TL idari para cezası kesildi.

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