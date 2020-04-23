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Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu

Şırnak'tan İzmir'e, İstanbul'dan Somali'ye, Diyarbakır'dan İdlib'e kadar yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Twitter hesabından, görevi başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda; Şırnak'tan İzmir'e, İstanbul'dan Somali'ye, Diyarbakır'dan İdlib'e kadar yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların okuduğu İstiklal Marşı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Anıtkabir'de son bulan görüntüler, "Türkiye, saat 21.00'de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sayın Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı" mesajıyla paylaşıldı.

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