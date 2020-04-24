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Seda Akgül'den 23 Nisan isyanı: İçime sinmedi

Son olarak Söylemezsem Olmaz sunuculuğu yapan ancak onu da koronavirüs nedeniyle bırakan Seda Akgül İstiklal Marşı'nın evlerden okunmasıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Sunucu Seda Akgül, dün ulusça evlerden okunan İstiklal Marşı ile ilgili içine sinmeyen noktaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Televizyondan yapılan yayında sokağa çıkma yasağı olan çocukların arasında yeterli sosyal mesafe bırakılmadığından yakınan Akgül, aynı zamanda dikkatini çeken diğer hususlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İçime sinmedi… Cami hoparlörlerinden de verilebilirdi marşımız. Dün 2300 kişi sosyal mesafe cezası yedi. Sayın Başkan 66 yaşında, çocuklar ise adı üstünde.. Marşa 2 kere girildi. Biz daha tenha bir yerde olduğumuz için duyamadık. Herkes Büyükşehir'de değil ki…”

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