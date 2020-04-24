MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, tamamen yerli ve milli olarak yaptıkları mekanik solunum cihazının seri üretimine gelecek ayın içinde geçeceklerini belirterek, " Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli görev alan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'ndaki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor.

Maske üretim kapasitesini iki kattan fazla artıran fabrikada cerrahi maskeden panaromiğe, KBRN maskelerinden, sağlık personelinin kullandığı N95 maskelerine kadar çok sayıda malzeme, uluslarası standartlara uygun olarak son teknolojiyle üretiliyor.

MKEK bunların yanı sıra tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mekanik solunum cihazı da üretti. Prototipi yapılan ve "Sahra" adı verilen cihazın kısa sürede seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Tüm kurumların yaptığı gibi koronavirüsle mücadelede MKEK'in de üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini ifade eden Akdere, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" diye konuştu.