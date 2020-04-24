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Erzincan'da yürek ısıtan görüntü! Askerden hediyesini alan çocuğun mutluluğun kamerada

Erzincan’da köye gelen askerlerden 23 Nisan hediyesini alan küçük çocuğun mutluluğu görenlerin adeta yüreğini ısıttı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından “23 Nisan coşkusu devam ediyor” yazısıyla askerlerden 23 Nisan hediyesini alan küçük çocuğun o an yaşadığı mutluluğun yansıdığı videoyu paylaştı. Çocuğun mutluluk videosu izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Erzincan’ın bir köyünde yansıyan görüntülerde, köy meydanına gelen iki jandarmayı gören küçük çocuk askerlerin yanına giderek kendisine verilen Türk bayrağı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki hediyesini aldı. Aldığı hediye karşısında mutluluğa boğulan küçük çocuk askerlere el sallayarak kapı önünde bekleyen ailesinin yanına döndü.

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