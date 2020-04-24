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Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal: Korona hastalığı beni süründürdü

Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal CNNTürk canlı yayında hastalık sürecini anlattı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve tedavisine başlanmıştı. Ünal, CNNTürk yayınında yaşadığı süreci anlattı.

"Hastalık süründürdü"

Ünal, "2.5 hafta süründükten sonra yeniden kendini iyi hissetmek güzel bir duygu. Çok şükür vücudum normal şartlarına geri döndü. Bütün testlerim normal haline geldi. Pazartesi günü de işimin başına döneceğim inşallah. 3 hafta önce hastanede çok çalışıyor ve yeni hastalar için kliniği hazırlıyorduk. Hem Bilim Kurulu'ndaki sorumluluk hem de eğitim programları devam ederken hafif halsizlik ve bitkinlik meydana geldi ve ben bunu çok çalıştığıma yordum. Ama hastaneye vizite gittiğimde görevimi tamamlayamadım. O kadar halsizlik vardı ve eve gittim, akşama da ateşim çıktı. Belirtiler değişken, ateşi olmadan ya da öksürüğü olmayan hastalar da var. Bende de öksürük en belirgin belirti değildi. Bulantı ishal kusma seyretti. Hastanede yaptığımız testler de pozitif çıktı." dedi.

"İlk aklıma gelen tedbirlere uyduğum idi"

Prof. Ünal, pozitif çıkan test sonucunda aklına gelenin ise 'bütün tedbirleri almış olmamdı' dedi. Ünal, "62 yaşındayım, ilk aklıma gelen bütün tedbirleri aldım ve uyguladım. Pozitif olduğumu öğrendiğimde çalışma arkadaşlarım aklıma geldi. Filyasyon ekibi çok iyi çalıştı. Sorumluluklarım aklıma geldi. 60 yaşından büyük bir birey olarak inşallah atlatacağım. Sisteme ve doktorlara güvenmek çok önemli. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok iyi hizmet veriyor." ifadesinde bulundu.

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