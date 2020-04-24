DÜNYA

Rusya'da koronavirüs yoğun bakımda korkutan görüntüler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının son dönemlerde ölü sayısındaki artışla gündeme gelen Rusya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi. Dr. Valery Vechorko, hasta sayısının artış gösterdiğini ve özellikle genç hastaların solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan şehir hastanesinde koronavirüslü hastaların yoğun bakımdaki görüntüsü Dr. Valery Vechorko tarafından paylaşıldı. Sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Vechorko, hasta sayısının artışına vurgu yaparak, “Son zamanlarda hasta sayısı giderek artıyor. Durum korkunç değil. En can sıkıcı tarafı, hastaların solunum cihazına ihtiyaç duymaları. Bu hastaların yaşları ise genç. Şu anda sadece 40 yaşında değil, 30 yaşındaki insanların da solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz” dedi.

‘Lütfen herkes bunu ciddiye alsın’

Dr. Vechorko şöyle devam etti: “Lütfen şehri ele geçiren bu salgını herkes ciddiye alsın. Kendinizi kontrol edin ve gerektiğinde medikal yardıma başvurun. Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız kendi tedavi yönteminizi bulmaya çalışmayın.”

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