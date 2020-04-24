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Arto'dan Demet Akalın'a: Şeyma Subaşı'yı öldürseler sebebi sensin!

Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a Arto'dan olay tepki... Arto Akalın'ın sözlerine çok kızdı "Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin" dedi.

Şeyma Subaşı'yı her fırsatta eleştiren Demet Akalın yine durmadı. Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile İtalyan mutfağını övdü. Şeyma Subaşı’nın sözlerine Şarkıcı Demet Akalın’dan sert tepki geldi. Akalın, Subaşı’na “Ağzının tadını bilsen burnunun b.kunu yerdin” sözleri ile tepki gösterdi.

Akalın'ın bu sözleri Arto'yu çileden çıkardı. Arto, Şeyma Subaşı’nı eleştiren Demet Akalın’a ağır ifadeler kullandı: "Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma’yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin!

Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma’dan değil!”

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