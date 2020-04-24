Ramazan geldi Doğu Perinçek böyle oldu! Arapları hor görmek ilkel, aptalca

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin yayın organı Ulusal Kanal'da gündemi değerlendirirken Araplar'ı ve İslam'ı övmesi dikkat çekti. Perinçek'in sözleri "Ramazan geldi böyle oldu! Perinçek yakında 'Perinçek'e Huzura Doğru' programı yapmaya başlarsa şaşırmayın" yorumlarına neden oldu.

Avukat Faik Işık'ın Ulusal Kanal'daki programına konuk olan Perinçek, günümüzdeki Arap düşmanlığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Araplar ne kattı İslamiyete sorusuna cevap vermek istiyorum. Almanların en büyüğü diye bilinen Goethe olgunluk çağında Batı-Doğu divanını yazıyor. Orada islamın önemli düşürlerini sırayla sayıyor ve “Bunlar imparatordurlar, Hakanlardırlar biz batının filzofları onların eline su dökemeyiz” diyor."

Arapları hor görmek aptalca!

"Bunu da 18.YY- 19.YY başında Arap efsanesinin bittiği dönemde söylüyor. Bunu biz söylemiyoruz , Alman ilericiliğinin en büyüğü söylüyor. Arapları hor görmek ilkel, aptalca. Türklük adına bize yakışmayan kibirli tavırlar doğru değil. Biz onlardan islamiyetle birlikte neler öğrendiğimize bakalım.“