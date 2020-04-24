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İstanbul Boğaz'ın yeni sahibi yunuslar Ortaköy Sahili'nde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini azalttı. Sakinleşen deniz trafiği, yunusların Ortaköy Sahili'ne kadar gelmesine neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunuslar kendilerini gösterdi.

Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahili'ne kadar gelen yunuslar adeta dans etti. O anlarsa sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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