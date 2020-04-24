MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son olarak TBMM'deki küfürlü kavga ile gündeme gelen MHP'li Enginyurt, dün akşam herkes gibi eline bayrağını alarak balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu. Ancak marşı ilk defa okuyormuş gibi davranan Enginyurt'un videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Enginyurt, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.