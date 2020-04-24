DÜNYA

Güney Afrika'da penguenlerin sokaklarda dolaştığı anlar kamerada

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Güney Afrika'da , penguenler şehir sokaklarında gezmeye başladı. Penguenlerin sokak gezintisi ise amatör kameralara yansıdı.

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Simons Town'da , insanların ve araçların azalmasıyla beraber penguenler sokaklara döküldü. Bölge sakini Mikaela Slier adlı kişi tarafından farkedilerek kayda alınan, penguenlerin yürüyüşü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Penguenlerin, Simon's Town ve Cape Point arasında bulunan Boulders plajından kente geldiği tahmin ediliyor.

Öte yandan Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı (SANCCOB) nesli tükenmekte olan Afrika penguenler hakkında çağrıda bulunarak, nesli tükenmekte olan Güney Afrika penguenlerini korumaya çağırdı.

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