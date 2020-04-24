MEDYA

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'ndan özür diledi

Ekrem İmamoğlu'nu geçtiğimiz günlerde eleştiren Can Ataklı, söyledikleri sözlerden dolayı özür diledi...

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamasını nedeniyle geçtiğimiz günlerde eleştiren sunucu Can Ataklı, geri adım attı.

Çapsızlık, beceriksizlik...İstanbul'a yakışmıyor

Tele 1 canlı yayınında Ataklı şehir hastanesinin yolunu yapmayan İmamoğlu'na , "Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin."

"Şovlarla bu işler yürümez"

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.

Özür diledi

Can Ataklı da o sözlerinden geri adım attı. Ataklı "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermeni Patriği Maşalyan’a mektup
Güçlü sağlık altyapısı Türkiye'nin koronavirüse karşı en büyük avantajı
Koronavirüsle mücadelede ozon gazı önerisi
İBB sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına tepki hakkımı helal etmiyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maske ile imtihanı kamerada
Kuru kayısılı kuru üzüm hoşafı tarifi sindirime yardımcı!
Güney Afrika'da penguenlerin sokaklarda dolaştığı anlar kamerada
İngiltere’de ilk deneme koronavirüs (Covid-19) aşısı gerçekleştirildi
İftar sofralarını tatlandıran keşkül tarifi!
Mardin'de kırmızı ışıkta geçen otomobil dehşet yaşattı yaya çarptı
Ramazan sofralarında enfes bir lezzet: "Hünkar beğendi"