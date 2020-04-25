DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump'tan "Kinaye yaptım" açıklaması

ABD'de virüs yüzünden can kaybı 50 bine yükseldi. Başkan Trump tartışma yaratan dezenfektan önerisi için "kinaye yaptım" dedi.

Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı bir tedavi yöntemi olarak dezenfektanların insan üzerinde kullanılmasını önerirken ‘’kinaye yaptığını’’ söyledi.

Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Gazetecilere tıpkı sizin yaptığınız gibi, sırf ne olacağını görmek için kinayeli bir soru soruyordum’’ ifadesini kullandı.

Trump, olay yaratan önerisini şu sözlerle dile getirmişti:

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, yeni tip koronavirüsle mücadelede vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesi önerisinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." demişti.

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