YEREL

Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı

Sarıkamış’ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
New York Valisi: Fark ettiğimizde iş işten geçmişti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 200 milyar liraya ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin önerisine destek verdi
Merkel'den dikkat çeken AB açıklaması
TRT eski Genel Müdürü Şenol Demiröz vefat etti!
Arda Turan Galatasaray'a kaptan olarak dönebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti! Gören cep telefonuna sarıldı
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
İftara ne pişirsem diyorsanız : "Fırında soslu köfte"
Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sultangazi'de renkli görüntüler! Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince...
Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin çekimini yapan bakın kim çıktı!
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?