Ünlü profesörden 'sevişirken maske takın' uyarısı

Anıl Sural'ın YouTube kanalına konuk olan Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu bu günlerde cinsel hayatın nasıl olması gerektiği sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Diyelim ki benim veya senin eşinde var. Cinsel ilişkiye girdin, enerji de yükseliyor. Maskeyi takmazsan ne olacak? Geçecek. Maskeni tak maskenle seviş.Maskeni takacaksın, bitti.”