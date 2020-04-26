SAĞLIK

Ünlü profesörden 'sevişirken maske takın' uyarısı

Son dönemde koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, salgın döneminde insanların sevişirken maske takmasını önerdi.

Anıl Sural'ın YouTube kanalına konuk olan Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu bu günlerde cinsel hayatın nasıl olması gerektiği sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Diyelim ki benim veya senin eşinde var. Cinsel ilişkiye girdin, enerji de yükseliyor. Maskeyi takmazsan ne olacak? Geçecek. Maskeni tak maskenle seviş.Maskeni takacaksın, bitti.”

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