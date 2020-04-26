YEREL

Tekirdağ ve Kırklareli’de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

Kırklareli ve Tekirdağ’da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz isimli vatandaş, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de bir vatandaş, benzer görüntülere rastladığını ifade etti.

Öte yandan gökyüzündeki sıralı cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki
Babasını baltayla öldürüp ormana gömdü! Vicdan azabına dayanamadı
Korona ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
New York Valisi: Fark ettiğimizde iş işten geçmişti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'dan Canan Kaftancıoğlu'nu yalanlayan açıklama
Sivas’ta otomobil markete daldı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İftara ne pişirsem diyorsanız : "Fırında soslu köfte"
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması
Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!
Galler Prensi Charles'dan Ramazan mesajı
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?