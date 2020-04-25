DÜNYA

Galler Prensi Charles'dan Ramazan mesajı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, " Essalamü Aleyküm" diyerek başladığı Ramazan mesajında, "İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki Müslümanlar İslam takvimindeki en kutsal ayın başlangıcını beklerken, bu Ramazan ayında, eşimin ve benim yürekten en iyi dileklerimizi herkese iletmek istedim" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı. Ramazan'ın ilk günün nedeniyle İngiliz Müslüman topluluğuna destek mesajı gönderen Galler Prensi Charles, koronavirüs ( Covid-19) salgını sırasında ülkede hayatını kaybeden Müslüman sağlık çalışanlarını da unutmadı.

KONUŞMASINA "ESSELAMU ALEYKÜM" DİYEREK BAŞLADI

Konuşmasına ‘Esselamu Aleyküm’ diyerek başlayan Prens Charles, “En trajik şekilde, Müslüman cemaatten çok sayıda deneyimli ve paha biçilmez doktor ve hemşirenin bu zararlı virüsten hayatını kaybettiğini biliyorum. Ailelerine ve meslektaşlarına, mümkün olan en derin sempatimi iletebilirim ve hangi dinden olursa olsun herkese, hepimiz için yaptıkları her şey için derin hayranlık ve içten şükranlarımı sunarım” dedi. Koruyucu ekipman eksikliğinin sağlık personelinin yaşamına mal olacağı yönündeki uyarılarda bulunan Amged El-Hawrani, Birleşik Krallık'ın koronavirüsten ölen ilk doktoru oldu. Koronavirüsten genç yaşta hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı 13 yaşındaki Mohamed’i unutmayan Prens Charles, “Daha önce, ailesi yanında olamadan vefat eden, sağlıklı 13 yaşında bir çocuk olan Mohamed Abdulwahab'ın trajik hikayesi beni çok üzmüştü. Sebep ne olursa olsun her yas, aileler için mevcut cenazeler üzerindeki kısıtlamalarla daha da zorlaştırılıyor” dedi.

"TÜM MÜSLÜMANLARA EN İYİ DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Her yıl toplu iftarlar ve ardından camide toplu yapılan ibadetler ile geçirilen Ramazan ayının bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal izolasyonda geçirileceğine değinen Prens Charles, “İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki Müslümanlar İslam takvimindeki en kutsal ayın başlangıcını beklerken, bu Ramazan ayında, eşimin ve benim yürekten en iyi dileklerimizi herkese iletmek istedim. Farklı durumlarda, bu keyifli bir zaman, camiler hayatla dolu olurdu. Müslüman aileler yemek ve duaları paylaşmak için bir araya geleceklerdi ve birçoğu komşularını ve arkadaşlarını davet edecekti” dedi.

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