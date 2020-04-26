SAĞLIK

THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı

DÜNYA Pilotlar Günü'nde, Karadağ'ın Podgorica'dan 153 Türk vatandaşının İstanbul'a getiren Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşunu gerçekleştiren uçuş ekibi, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı.

Karadağ'ın Podrogorica şehrinde bulunan 153 Türk vatandaşını İstanbul?a getiren THY'nin tahliye seferinde özel anlar yaşandı.

Seferde görevli Yardımcı Pilot Kaan Yürekli ve Kaptan Pilot Onur Yazgan yaptıkları anonsta koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'ı Dünya Pilotlar Günü'nde unutmadı.

Biz bu anlamlı günü, kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz.

Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın dünya pilotlar gününü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz" anonsunu tahliye uçuşundaki yolcular alkışlarla destekledi.

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