Sokağa çıkma yasağını delen gençler polisi görünce brandanın altına saklandı

Türkiye'de büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta birkaç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İstanbul'da çekilen bir görüntüde ise alınan sokağa çıkma yasağını delen bir grup genç halay çekerken ve top oynarken polisin geldiğini görünce ne yapacaklarını şaşırdılar.

Polisin geldiğini gören gençler yakınlarda bulunan brandanın altına gizlenmeye çalıştılar.