Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ambulans uçağı birazdan Ankara'da olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti. Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı.

Fahrettin Koca: Birazdan Ankara'da olacaklar

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)" ifadelerini kullandı.