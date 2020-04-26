Metrobüs şoföründen sağlık çalışanlarına çirkin sözler
İSTANBUL'da koronavirüs salgını sonrası birçok sağlık çalışanı ulaşım konusunda sıkıntılar çekiyor. Sağlık çalışanları metrobüs şoförünün kendilerine çirkin cevaplar verdiğini anlattı.
İtsanbul'da korona salgını sonrası azaltılan metrobüs sefrleri birçok sağlık çalışanını mağdur etti. Sağlık çalışanları metrobüs seferlerinde sıkıntı olduğunu ve hastanelerine ulaşımda sorun çektiklerini aktarıp, şartların çok kötü olduğunu ifade ettiler. Ek seferler konulmasını talep ettiler.
Bir sağlık çalışanı ise bindiği metrobüste maskesi olmayan bir vatandaşı ve şoförü uyardığını ancak şoförün kendisine, "Siz mi benim para mı veriyorsunuz, zaten bedava biniyorsunuz, biz aç kaldık" sözlerini sarf ettiğini aktardı.