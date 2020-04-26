YEREL

Metrobüs şoföründen sağlık çalışanlarına çirkin sözler

İSTANBUL'da koronavirüs salgını sonrası birçok sağlık çalışanı ulaşım konusunda sıkıntılar çekiyor. Sağlık çalışanları metrobüs şoförünün kendilerine çirkin cevaplar verdiğini anlattı.

İtsanbul'da korona salgını sonrası azaltılan metrobüs sefrleri birçok sağlık çalışanını mağdur etti. Sağlık çalışanları metrobüs seferlerinde sıkıntı olduğunu ve hastanelerine ulaşımda sorun çektiklerini aktarıp, şartların çok kötü olduğunu ifade ettiler. Ek seferler konulmasını talep ettiler. 

Bir sağlık çalışanı ise bindiği metrobüste maskesi olmayan bir vatandaşı ve şoförü uyardığını ancak şoförün kendisine, "Siz mi benim para mı veriyorsunuz, zaten bedava biniyorsunuz, biz aç kaldık" sözlerini sarf ettiğini aktardı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap açıkladı! Açıklanan kadar daha koronavirüs vakası olabilir
Acılı baba şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı
Numan Kurtulmuş açıkladı! Koronavirüste normalleşme süreci ne zaman başlayacak?
Prof. Dr. Gönen'den koronavirüs uyarısı: Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var
Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırdı yerine hapis ve para cezası geldi
Adıyamanlı hayırsever işadamı koronavirüs nedeniyle vefat etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tüm zamanların en ahmakça kumpası!
Sokağa çıkma yasağını delen gençler polisi görünce brandanın altına saklandı
İftara ne pişirsem diyorsanız : "Fırında soslu köfte"
THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı
Ünlü profesörden 'sevişirken maske takın' uyarısı
Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!
Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?