SAĞLIK

Yalova'da korona tedavisi gören bebeğe doktorlardan doğum günü sürprizi!

YALOVA'da babasıyla birlikte korona tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doktorlar hastanede doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüse babasıyla birlikte yakalanan ve bir süredir Yalova'da bulunan bir hastanede tedavi gören 1 yaşındaki bebeğe, hastane doktorları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.

Yalova'da yaşayan Yenigül ailesi bir süre önce dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Bir yaşındaki minik Ç.E. Yenigül, babasıyla birlikte sağlığına kavuşmak için gün sayarken ilk yaşına hastanede doktorlarla girdi. Hastane doktorları, bebeğin doğum günü olduğunu öğrenmesinin ardından pasta kesti.

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