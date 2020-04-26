Yürek dayanmaz! Uygur Türkleri'ne Çin zulmünün belgesi görüntüler

Uygurları yok etmek için bebeklerini ellerinden alan Çin yönetimi, 500 bir uygur çocuğunu toplama kamplarında anne ve babalarından ayrı tutuyor.

Genç bir Uygur Türkü anne, nihayet çocuk toplama kamplarına kilitlenen erkek bebeğini görmenin yolunu bulmayı başardı. Ancak Çin'in demir kapısı onları sonsuza dek ayırdığı için bebeği onu tanımıyor gibi göründü. Onun gibi 500 bin Uygur çocuğu çocuk toplama kamplarına hapsedildi.