DÜNYA

Brezilya'nın Hortensias bölgesine meteor düştü!

Toplamda 57.382 koronavirüs vakası ve 3.918 ölüme sahip Brezilya'nın Hortensias bölgesine meteor düştü. Meteorun düştüğü anlar böyle görüntülendi.

Birkaç aydır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölümler 180 bini geçerken, birçok ülkede olağanüstü durum yaşanıyor. 

Salgından olumsuz etkilenen ve toplamda 57.382 koronavirüs vakası ve 3.918 ölüme sahip Brezilya'nın Hortensias bölgesine meteor düştü. Meteorun düştüğü anlar kameralara anbean böyle yansıdı. 

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