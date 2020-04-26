POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerilerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi edilmediği için Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü.

Görüşme ile ilgili görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" dedi.

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