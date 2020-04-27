YEREL

Antalya'da eğlenceli görüntüler! Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, yurdun farklı noktalarından ilginç, bir o kadar da eğlenceli görüntülerin gelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Alanya ilçesinde çekilen bir görüntü ise, izleyenleri adeta coşturdu. Evlerine kapanan Antalyalılar, akşam saatlerinde ses sitemiyle yüksek ses oyun havası açarak eğlenmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan polis memurları da, oyun havasına dayanamayıp oynamaya başladı.

Polislere vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederken, sosyal medyaya yayınlanan bu görüntüler birçok paylaşım ve beğeni aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT ve polisten ortak operasyon! Yakalandılar
Falcao kaçacak! İki takımdan birisine gidecek
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi! Belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Quaresma: Geri dönmeyi çok iserim
Araç sahipleri dikkat! Benzine bu kez indirim geliyor
Yunan medyasından Türk amiral Cihat Yaycı'ya ölüm tehditleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Survivor yeni bölüm fragmanı! Nisa eleniyor mu?
Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Lut Kavmi olayı nedir nerede oldu Lut Kavminin helak olması
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son durum
Rusya’da ‘koronavirüs partisine’ polis müdahalesi
1000 TL sosyal yardım başvurusu yapma şartları neler?
Kuşadası'nın otomobil hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı
Özlem Kurt Azap kimdir aslen nereli Özlem Kurt Azap evli mi?